Глава МИД Литвы в Берлине: у нас нет права на усталость

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил Германию за решение о размещении бригады в Литве.

"Решение Германии о размещении тяжелой бригады в Литве на постоянной основе является настоящим символом Zeitenwende, достойным уважения и благодарности", – сказал он на открытии Берлинского внешнеполитического форума во вторник.

В своем выступлении министр также отметил, что победа Украины над российским режимом необходима для обеспечения безопасности Европы в целом.

"Усталость от войны – это явление в мирном обществе. Если бы Украина поддалась усталости, это означало бы конец ее существования. Мы, имея все ресурсы, все необходимое для победы Украины, не имеем права поддаваться усталости", – заявил Г. Ландсбергис в Берлине.

Германия является одним из важнейших союзников Литвы, вносящим значительный вклад в обеспечение безопасности в регионе. Среди важнейших направлений военного литовско-германского сотрудничества – совместные учения и совместное участие в международных операциях, присоединение Литвы к возглавляемой Германией инициативе "Европейский небесный щит".

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