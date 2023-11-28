Глава МИД Литвы в Берлине: у нас нет права на усталость

"Решение Германии о размещении тяжелой бригады в Литве на постоянной основе является настоящим символом Zeitenwende, достойным уважения и благодарности", – сказал он на открытии Берлинского внешнеполитического форума во вторник.
В своем выступлении министр также отметил, что победа Украины над российским режимом необходима для обеспечения безопасности Европы в целом.
"Усталость от войны – это явление в мирном обществе. Если бы Украина поддалась усталости, это означало бы конец ее существования. Мы, имея все ресурсы, все необходимое для победы Украины, не имеем права поддаваться усталости", – заявил Г. Ландсбергис в Берлине.
Германия является одним из важнейших союзников Литвы, вносящим значительный вклад в обеспечение безопасности в регионе. Среди важнейших направлений военного литовско-германского сотрудничества – совместные учения и совместное участие в международных операциях, присоединение Литвы к возглавляемой Германией инициативе "Европейский небесный щит".