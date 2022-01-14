Кремль у границ с соседней страной сосредоточил до 100 тыс. военнослужащих. Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину.

Ситуацию в регионе в четверг Ландсбергис обсудил на встрече с министрами иностранных дел стран Евросоюза во французском городе Бресте.

"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России", - заявил Ландсбергис.

"Мы должны наконец выучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - добавил он.

Г. Ландсбергис также отметил, что не менее важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО в целях обеспечения эффективной оборонной политики, усиления восточного фланга НАТО и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.

Говоря о ситуации с безопасностью в Украине, министр отметил, что никакие решения не должны приниматься без Украины.

"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году - они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор - поэтому мы не можем перед ними захлопнуть дверь", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

Он полагает, что ЕС должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в сферах безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.