Кремль у границ с соседней страной сосредоточил до 100 тыс. военнослужащих. Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину.
Ситуацию в регионе в четверг Ландсбергис обсудил на встрече с министрами иностранных дел стран Евросоюза во французском городе Бресте.
"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России", - заявил Ландсбергис.
"Мы должны наконец выучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - добавил он.
Г. Ландсбергис также отметил, что не менее важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО в целях обеспечения эффективной оборонной политики, усиления восточного фланга НАТО и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.
Говоря о ситуации с безопасностью в Украине, министр отметил, что никакие решения не должны приниматься без Украины.
"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году - они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор - поэтому мы не можем перед ними захлопнуть дверь", - подчеркнул Г. Ландсбергис.
Он полагает, что ЕС должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в сферах безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.
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