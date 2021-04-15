Глава МИД Литвы: Россия должна отвести войска от границы с Украиной и вернуться к переговорам

"Россия должна прекратить свои действия, отвести войска, перестать нагнетать ситуацию и вернуться на единственный путь, который кажется нам перспективным, чтобы эта ситуация была разрешена", - заявил Г. Ландсбергис на совместной пресс-конференции министров ИД Балтийских стран и Украины в четверг.
"Это политический путь переговоров, о котором мы договорились в Минске, в "нормандском" формате, - добавил он.
Главы дипломатических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне роста напряженности с Россией.
Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.
В свою очередь, Москва говорит, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.
Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт после захвата Москвой полуострова Крыма.
Г. Ландсбергис подчеркнул, что месседж стран Балтии ясен: "Украина никогда не будет стоять одна. Это должно быть сказано вполне четко".
Киев: Россия открыто угрожает войной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас "слов поддержки недостаточно".
Он подчеркнул, что страны Балтии "всегда готовы поддержать и действиями".
"Однако я также обращаюсь к коллегам с просьбой, чтобы они, являясь частью Евросоюза (ЕС) и НАТО, говорили с представителями других членов этих союзов о практических усилиях по поддержке Украины", - сказал Д. Кулеба.
Он отметил, что российские телеведущие и представители властей России в своих заявлениях "открыто угрожают Украине войной и пугают, что уничтожат государственность Украины".
Д. Кулеба сказал, что Россия не должна пересекать красную линию.
"Красная линия для Украины - государственная граница. Если Россия пересечет эту линию, тогда ей придется пострадать. (...) Надеюсь, что дипломатическими мерами этого удастся избежать", - сказал министр.
По его словам, страны ЕС и НАТО должны не только направить четкий месседж России о том, что будущее Украины связано с Западом, но и применить новые санкции, если ситуация не поменяется, кроме того, предоставить достаточную помощь для укрепления оборонных мощностей.
Главы дипломатии Балтийских стран также подчеркнули, что поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины и проводимые ею реформы.
Министр ИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что мириться с военной интервенцией нельзя.
Он также сказал, что чтобы облегчить ситуацию на границе, предпринимаются обращения не к обеим сторонам, а только к России, так как "ситуацию нагнетает только одна сторона".
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