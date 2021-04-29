Об этом он заявил после состоявшихся в среду в Тбилиси встреч с руководством этой страны, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
"Соглашение от 19 апреля позволит обеспечить стабильность, необходимую для достижения амбициозных целей, поэтому я призываю весь грузинский политический спектр присоединиться к компромиссу и эффективно реализовать то, о чем было договорено", – отметил Г. Ландсбергис.
На этой неделе правящая партия Грузии и оппозиция подписали при поддержке ЕС и США соглашение, которое завершило длившийся месяцы политический кризис, вызывавший озабоченность на Западе в связи с ослаблением демократии.
Соглашение предложил партиям председатель Совета руководителей ЕС Шарль Мишель. Им завершается бойкот оппозиции в парламенте, и создаются условия для больших выборов и судебных реформ.
На встречах с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили и прочими должностными лицами Г. Ландсбергис выразил поддержку устремлениям Грузии вступить в ЕС и НАТО со стороны Литвы, акцентировал необходимость предложения реформ, необходимых для процесса интеграции.
Министр отметил, что Литва и далее будет оказывать Грузии всестороннюю поддержку в реализации реформ, предусмотренных в Договоре об ассоциативном членстве в ЕС, особенно в сферах, связанных с "зеленым" курсом и повышением устойчивости страны.
Кроме того, представители двух стран договорились о тесном сотрудничестве в подготовке к саммиту Восточного партнерства ЕС. В этом контексте глава МИД Литвы акцентировал важность координации Грузии с другими партнерами – Украиной и Молдавией.
Говоря о вызовах безопасности в Закавказье, литовский министр и представители Грузии акцентировали, что наибольшую угрозу в этом создает агрессивное поведение России продолжающаяся оккупация одной пятой территории Грузии.
Г. Ландсбергис пообещал продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, активно поднимать этот вопрос на международной арене.
Во время визита в Тбилиси министр также встретится с представителями неправительственных организаций и политических партий, с которыми обсудит содержание соглашения от 19 апреля и возможную помощь Литвы и ЕС Грузии в реализации предусмотренных в соглашении реформ в сфере юстиции и выборов.
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