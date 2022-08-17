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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает Евросоюз принять единое решение об отмене виз для российских туристов.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Лучше всего, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз и все перестали бы их выдавать", - сказал министр журналистам в среду перед заседанием правительства.

Так он высказался после того, как Таллинн принял решение с четверга не пускать в страну российских туристов с выданными Эстонией визами.

Однако Ландсбергис заявил, что сомневается в эффективности таких мер.

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"Сегодня гражданин России может получить визу в консульстве Германии, я не знаю, в любом российском городе, где есть консульство, и проехать по территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши туда, куда он намерен провести отпуск», — сказал он.

По словам министра, именно поэтому необходимо решение на уровне Сообщества.

После вторжения кремлевских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогичные решения приняли Латвия и Эстония.

Чехия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявила на прошлой неделе, что запрет на выдачу виз всем гражданам России может дополнить санкции, введенные Сообществом в отношении Москвы.

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