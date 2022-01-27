Он заявил об этом после того, как ЕК сделала официальный запрос на консультации с Китаем в четверг и, таким образом, открыла дело в ВТО.

«Мы приветствуем решение Еврокомиссии начать консультации с Китаем от имени ЕС. Этот шаг является четким сигналом Китаю о том, что ЕС не потерпит политически мотивированных актов экономического принуждения», — отметил Ландсбергис в пресс-релизе.

Он также подчеркнул, что Литва стремится к деэскалации ситуации с Китаем и нормализации отношений, однако собранные МИД доказательства систематических нарушений правил международной торговли вынуждают принимать все меры для защиты не только литовских компаний и инвесторов, но и законных интересов бизнеса всего ЕС.

Литва надеется, что Китай согласится участвовать в консультациях с ЕС, и что они будут успешными не только в урегулировании препон в торговле, но и в обеспечении долгосрочных устойчивых решений.

Запрос на консультации является первым шагом в обязательном судебном процессе ВТО с целью разрешить сложившуюся ситуацию и, таким образом, избежать дальнейшего судебного разбирательства. Если в течение 60 дней с момента запроса не будет найдено взаимоприемлемого решения, ЕС потребует создания арбитражной комиссии ВТО, тем самым инициировав судебное разбирательство.

Президент: процедуры ВТО по Китаю затянутся, но дадут важные ответы

Процедуры Всемирной торговой организации (ВТО) по оценке неформальных экономических санкций Китая в отношении Литвы будут длительными, но они дадут важные ответы на вопрос о том, соответствует ли такое агрессивное поведение правилам международной торговли, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Процедуры ВТО, как известно, достаточно длительны, и, возможно, это было бы поводом рассмотреть в общих чертах нетрадиционные выпады, политизирующие экономическую агрессию одной страны против другой, допустимы ли они в современном мире и, главное, соответствуют ли они правилам Всемирной торговой организации", — заявил Науседа журналистам в Мариямполе в четверг.

"Такие ответы дадут больше ясности и, возможно, станут хорошим противовесом в будущем", — добавил он.

По словам Науседы, в настоящее время Литва получает большую помощь от ведомств ЕС как в общении с китайским правительством, так и в поднятии проблемных вопросов в целом. Президент напомнил, что на этой неделе обсудил действия Китая с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Они, безусловно, готовы всеми доступными Еврокомиссии инструментами влиять на этот текущий процесс, который нам необходимо завершить, чтобы была достигнута деэскалация и наш бизнес не нес убытки", — сказал он.