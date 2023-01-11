Путин делает ставку на то, что (поставки оружия в Украину) будут откладываться. Он должен проиграть это пари. Пора отправить ATACMS и выпустить Leopard на волю, написал во вторник Г. Ландсбергис в своем аккаунте в Twitter.

ELTA напоминает, что во вторник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о передаче Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.

Ранее М. Подоляк заявлял, что ракеты большой дальности ATACMS способны завершить демилитаризацию России.