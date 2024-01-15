Глава МИД Литвы примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Как сообщили в МИД, на встрече, которая пройдет в четверг, глава литовской дипломатии выступит в качестве одного из основных докладчиков о влиянии российской войны против Украины на международное сообщество и самого агрессора.

Во встрече также примут участие еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В ходе визита Г. Ландсбергис встретится с министрами Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины и Нигерии и другими лицами, принимающими решения.

Он также обсудит с руководителями компаний возможности развития бизнеса в Литве.

Это будет 54-я по счету встреча в Давосе, проводимая ежегодно в рамках Всемирного экономического форума.

В мероприятии примут участие лидеры государств, представители правительств, важнейших международных организаций и более чем 1 тыс. руководителей компаний.