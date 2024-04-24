Глава МИД Литвы предложил Филиппинам сотрудничество в сфере развития СПГ-терминалов

"Строительство терминала не только существенно повысило энергетическую безопасность Литвы, но и дало нам ценный экспертный опыт, которым мы можем поделиться с Филиппинами", – заявил Г. Ландсбергис.

Министр также подчеркнул, что Литва повысила энергетическую безопасность, обеспечив энергоснабжение из надежных источников и независимость энергетической инфраструктуры.

"Мы выстроили необходимые связи, начали развивать проекты возобновляемой энергетики, диверсифицировали поставщиков. Наша история успеха также может быть полезной и для Филиппин", — отметил министр.

Литовский бизнес обладает международным опытом в реализации проектов терминалов по импорту СПГ в Бразилии, Италии, Колумбии, Хорватии, Германии и стремится к участию в строительстве и эксплуатации новых проектов.