Он подчеркнул, что дискуссии на неформальной встрече глав дипломатии ЕС в Праге "убедили все страны ЕС в том, что миллионы российских граждан с шенгенскими визами являются проблемой не только для стран, граничащих с Россией, но и для региональной безопасности ЕС".

"Вместе с Эстонией, Латвией и Польшей мы будем стремиться в ближайшие недели найти решения, которые значительно ограничат поток российских туристов", — сказал Ландсбергис для пресс-релиза МИД в среду.

Министры иностранных дел ЕС договорились в среду остановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывали некоторые входящие в ЕС соседи России, в том числе Литва.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, процесс получения виз для россиян станет "более сложным и длительным".

Говоря о ситуации на временно оккупированных Россией территориях Украины, Ландсбергис подчеркнул, что Кремль пытается установить контроль над этими территориями, применяя привычные для России оккупационные схемы: создаются марионеточные администрации, меняются законы о гражданстве и паспорта, осуществляются принудительные депортации.

"Территории, временно контролируемые Россией, не должны стать очередной зоной безнаказанности. Мы должны быть готовы быстро реагировать и требовать, чтобы международные организации имели право доступа на эти территории, чтобы обеспечить соблюдение норм международного права и избежать ядерной катастрофы на Запорожской АЭС", - сказал министр.