Глава МИД Литвы по поводу ноты: Россия хочет создать "впечатление давления"

Он сказал это, комментируя переданную временным поверенным России литовским официальным лицам ноту относительно возможного прекращения расчетов за транзит.

"Ноты приходят часто, но не о всех нотах сообщается в СМИ. (...) Видно, что есть некоторая возможность создать впечатление давления, используя и ваш интерес, давления на государство", - заявил Ландсбергис во вторник журналистам в Вильнюсе.

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Ноту передал Министерству иностранных дел Литвы на прошлой неделе временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Дипломат заявил государственному телеканалу "Россия 24", что операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк Siauliu bankas, который больше не будет осуществлять никакие операции с Россией с сентября.

Ландсбергис не стал комментировать содержание ноты и будущее транзита.

"Ноту мы получили, прочитали и передали нашим коллегам в Министерстве транспорта и коммуникаций в соответствии с их компетенцией", - сказал глава литовской дипломатии.

В Минтрансе также пока не комментируют, как будет продолжаться транзит. На прошлой неделе пресс-секретарь министра Марюса Скуодиса Габриэле Василяускайте сообщила BNS, что «перевозка товаров в Калининград осуществляется в установленном порядке согласно документам Евросоюза, регулирующим санкции, платежи за транзит тоже».

Ранее Siauliu bankas объявил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежи в российских рублях вне зависимости от страны-получателя, а с 1 сентября - платежи в/из России и Беларуси в любой валюте.

В то же время на сайте Siauliu bankas указано, что «исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций».

Другие крупные литовские банки: Swedbank, SEB и Luminor, - уже какое-то время не обслуживают платежи между Литвой и Россией и Беларусью.

Россия возобновила калининградский транзит подсанкционных товаров на минувшей неделе - примерно через месяц после того, как Литва запретила его, основываясь на апрельском разъяснении Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Европейская комиссия в июле выпустила новые инструкции о возобновлении железнодорожного транзита.