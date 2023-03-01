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Во вторник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис приветствовал открытие представительства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в столице Украины Киеве по инициативе Литвы и Польши, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Литвы (МИД).
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Audrius Gavėnas

"В разгар войны международное сообщество посылает крайне важный сигнал поддержки Украине. Присутствие ОЭСР в Украине поможет стране быстрее провести реформы, необходимые для членства в Европейском союзе (ЕС) и ОЭСР, выполнить требования членства и ускорить вступление Украины в эти организации. Это также будет способствовать восстановлению Украины в соответствии с высокими стандартами ОЭСР. Представительство сыграет важную роль в координировании действий с украинскими учреждениями, другими международными организациями и обеспечении эффективности оказываемой поддержки", — сказал Г. Ландсбергис.

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Представительство ОЭСР в Украине открыл глава ОЭСР Матиас Корманн. На символической церемонии открытия представительства в Киеве Литву представлял посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

Как сообщается в пресс-релизе, в деятельность представительства финансовый вклад вносят Польша, Литва, Латвия, Румыния и Словакия. Представительство будет действовать в помещении посольства Словакии в Киеве.

В ОЭСР работает более 3 тыс. высококлассных экспертов, которые помогают правительствам проводить реформы и консультируют национальные правительства по вопросам улучшения жизни своих граждан. Литва стала членом ОЭСР в 2018 году. Украина получила статус перспективного кандидата в члены ОЭСР в 2022 году.

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