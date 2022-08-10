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Отчет организации по защите прав человека Amnesty International, в котором утверждается, что нахождение украинских военных в жилых районах увеличило опасность для гражданского населения во время вторжения России, является постыдным, сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он считает, что организация должна отмежеваться от своих выводов.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© URM

"Постыдно. Действительно постыдно. Это такой платочек, чтобы прикрыть войну России. Если есть приличие в этой организации или у работающих там людей, то они должны отмежеваться от этих выводов, так как это оставит пятно и в будущем", – сказал Г.Ландсбергис в интервью ЭЛЬТА.

"Очень досадно, это организация, на которую многие в мире полагались, для нее это репутационное пятно останется надолго", – добавил министр.

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Как уже сообщала ЭЛЬТА, организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждается, что нахождение украинских военных в жилых районах увеличило опасность для гражданского населения во время российского вторжения. И хотя после поднявшейся волны возмущения организация извинилась за вызванные "тревогу и злость", от своих выводов не отказалась.

По словам специалистов, проанализировавших отчет, Amnesty International опиралась на показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Много материала было собрано в результате опроса людей, эвакуированных из неконтролируемых правительством Украины территорий Донецкой и Луганской областей или Крыма. По их мнению, эта информация не должна была быть включена в отчет, поскольку была получена под давлением российских силовых структур.

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