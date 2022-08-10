"Постыдно. Действительно постыдно. Это такой платочек, чтобы прикрыть войну России. Если есть приличие в этой организации или у работающих там людей, то они должны отмежеваться от этих выводов, так как это оставит пятно и в будущем", – сказал Г.Ландсбергис в интервью ЭЛЬТА.

"Очень досадно, это организация, на которую многие в мире полагались, для нее это репутационное пятно останется надолго", – добавил министр.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждается, что нахождение украинских военных в жилых районах увеличило опасность для гражданского населения во время российского вторжения. И хотя после поднявшейся волны возмущения организация извинилась за вызванные "тревогу и злость", от своих выводов не отказалась.

По словам специалистов, проанализировавших отчет, Amnesty International опиралась на показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Много материала было собрано в результате опроса людей, эвакуированных из неконтролируемых правительством Украины территорий Донецкой и Луганской областей или Крыма. По их мнению, эта информация не должна была быть включена в отчет, поскольку была получена под давлением российских силовых структур.