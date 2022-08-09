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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что высказался бы за лишение гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, если бы такой вопрос обсуждался.
Povilas Vanagas, Margarita Drobiazko
Povilas Vanagas, Margarita Drobiazko
© Itar-Tass / Scanpix

"Участвовал бы в обсуждении и, должно быть, сказал бы "да", - заявил в понедельник в интервью национальному телевидению LRT глава литовской дипломатии.

Он также добавил, что поддержал бы решение лишить этих спортсменов наград, полученных от Литвы.

На прошлой неделе стало известно, что 9 августа на арене в Сочи будет показан проект Татьяны Навки "Лебединое озеро". В нем, как сообщается, примут участие Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Об этом Навка сообщила в своих соцсетях.

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Навка - жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По мнению Ландсбергиса, планы Дробязко и Ванагаса принять участие в мероприятии в России - это "предательство" борьбы украинцев, Евросоюза и Литвы.

"Думаю, что должны быть очень ясно очерчены границы", - полагает он.

В понедельник офис президента сообщил BNS, что в случае их появления в Сочи будет решаться вопрос о наградах.

В 2000 году им были вручены Рыцарские кресты Ордена Гедиминаса.

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