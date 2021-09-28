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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник посетит с рабочим визитом Португалию, где обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.
Глава МИД Литвы обсудит в Португалии вопросы двустороннего сотрудничества
© DELFI / Josvydas Elinskas

Г. Ландсбергис встретится с министром иностранных дел Португалии Аугусту Сантушем Сильвой, председателем парламентского Комитета по делам Европы Луисом Сантушем и почетным консулом Литвы в Португалии, сообщается в пресс-релизе министерства.

Также будет обсуждаться миграционная политика Евросоюза (ЕС), безопасность региона, отношения с Беларусью, Россией и Китаем, а также другие актуальные международные и европейские вопросы.

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В ходе дискуссии с почетными консулами Литвы Г. Ландсбергис обсудит дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества, особенно в сфере экономики.

4 октября этого года Литва и Португалия будут отмечать 30-летие восстановления дипломатических отношений.

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