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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону ситуацию на границе Литвы с Беларусью.
Глава МИД Литвы обсудил с главой НАТО ситуацию на границе
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы обменялись с главой НАТО самой актуальной информацией о региональной безопасности перед лицом белорусской гибридной атаки и предстоящих российских военных учений "Запад-2021". Наши партнеры наблюдают за ситуацией очень внимательно", - приведены слова Г. Ландсбергиса в сообщении МИД Литвы.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией, в этом году через Беларусь в Литву попыталось попасть в общей сложности более 2,4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросшую миграцию организованной акцией режима соседней страны против Литвы.

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