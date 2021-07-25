Глава МИД Литвы обсудил с главой НАТО ситуацию на границе

"Мы обменялись с главой НАТО самой актуальной информацией о региональной безопасности перед лицом белорусской гибридной атаки и предстоящих российских военных учений "Запад-2021". Наши партнеры наблюдают за ситуацией очень внимательно", - приведены слова Г. Ландсбергиса в сообщении МИД Литвы.
Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией, в этом году через Беларусь в Литву попыталось попасть в общей сложности более 2,4 тыс. нелегальных мигрантов.
Литовские должностные лица называют возросшую миграцию организованной акцией режима соседней страны против Литвы.
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