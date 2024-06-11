2024.06.11 14:11

Глава МИД Литвы об итогах выборов в ЕП во Франции: сигнал избирателя – выразителен

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис воздерживается от оценки решения президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске парламента и объявлении новых выборов. Однако, по мнению главы дипломатии страны, сигнал, данный избирателями во время голосования за представителей в Европарламент (ЕП), является выразительным.

„Сложно оценить внутриполитические процессы и решения – каждое государство принимает их самостоятельно, и руководство, обладающее этим правом (принимать решения), как, по их мнению, лучше реагировать на ту ситуацию. Сигнал избирателя выразительный – он действительно понятен“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

Министр отмечает, что результаты голосования во Франции иллюстрируют и более широкую политическую тенденцию – когда все большую популярность среди избирателей и их симпатии завоевывают более радикальные силы.

„Это также и часть более широкого сигнала, прозвучавшего в Европе, когда мы видим, что во многих государствах центристские партии не выдерживают давления. Однако, если взглянуть на более широкую картину, то единственная из центристских партий, которая выдержала давление и увеличила количество голосов в Европарламенте, – это Европейская народная партия“, – отметил он.

„Несмотря на некоторые европейские индикации, мы видим больше хрупкости левых и усиления правых. Я рад, что правоцентристы, поддерживая также центр, выдерживают это решение“, – добавил Г. Ландсбергис.

По итогам воскресных выборов в Европарламент, в Германии, Франции и Италии вновь значительно выросла популярность крайне правых партий.

Поздно вечером в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о роспуске парламента и объявлении новых национальных выборов после того, как его партия проиграла крайне правому Национальному объединению Марин Ле Пен.

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