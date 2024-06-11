Глава МИД Литвы об итогах выборов в ЕП во Франции: сигнал избирателя – выразителен

„Сложно оценить внутриполитические процессы и решения – каждое государство принимает их самостоятельно, и руководство, обладающее этим правом (принимать решения), как, по их мнению, лучше реагировать на ту ситуацию. Сигнал избирателя выразительный – он действительно понятен“, – заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

Министр отмечает, что результаты голосования во Франции иллюстрируют и более широкую политическую тенденцию – когда все большую популярность среди избирателей и их симпатии завоевывают более радикальные силы.