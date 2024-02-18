Глава МИД Литвы о смерти Навального: Путин жестоко уничтожает гражданское общество своей страны

"Владимир Путин дошел до полного уровня безнаказанности, его абсолютно не волнует мнение Запада, он считает, что руки Запада до него уже не дойдут. Поэтому мы должны оказать давление на путинский режим и наказать людей, которые способствовали убийству Навального", - заявил Г. Ландсбергис, встретившийся с представителями российской оппозиции в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
По сообщению Министерства иностранных дел (МИД), глава литовской дипломатии, встретившийся с Михаилом Ходорковским, Гарри Каспаровым и Дмитрием Гудковым, также обсудил ближайшие цели, деятельность и задачи единства российской демократической оппозиции и гражданского общества.
"Россия, руководимая кремлевским режимом, представляет угрозу – никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому важно и дальше всесторонне помогать Украине. В то же время активная оппозиция Путину должна быть не только за рубежом, но и в самой России, чтобы добиваться изменений в российской политической системе", - заявил министр иностранных дел в ходе встречи.
Мюнхенская конференция по безопасности, которая продолжается в субботу, является крупнейшей конференцией по безопасности, и в этом году она юбилейная, 60-я. Ежегодное мероприятие объединяет политических лидеров, ученых и представителей бизнеса для обсуждения проблем глобальной безопасности и способов их преодоления.
В воскресенье Г. Ландсбергис выступит одним из основных докладчиков на сессии конференции „Adding Chairs to the Table: A Deeper, Wider, and More Capable EU?“, о том, как война России в Украине повлияла на расширение Европейского Союза. .
В конференции также принимают участие президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и депутат Довиле Шакалене.