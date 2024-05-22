Глава МИД Литвы о намерениях России изменить морские границы: на это нужно реагировать жестко

Опираясь на проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов, издание The Moscow Times сообщает, что Российские власти в одностороннем порядке решили изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

"Это очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС , и на нее необходимо реагировать соответствующим жестким ответом", - подчеркивает министр.

"Происходит очередная гибридная операция России, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно намерений в Балтийском море", - написал в среду Г. Ландсбергис в соцсети X.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Ягры, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина.