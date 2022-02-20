Глава МИД Литвы о действиях России: они все еще могут сделать шаг назад

Глава МИД Литвы на пресс-конференции с министром обороны США заявил, что место за столом дипломатии следует оставлять тем, кто "хочет сесть за этот стол".

"Но если стул за этим столом останется пустым, мы должны четко дать понять, что готовы защищать себя и быть защищенными", — сказал он.

Он подчеркнул, что Россия пытается изменить существовавшую до сих пор архитектуру европейской безопасности и выбирает путь, основанный на силе.

"Эта дорога особенно опасна для таких стран, как Литва, Латвия или Эстония, потому что от соблюдения договоренностей зависит наша безопасность. Именно поэтому сегодня нам необходимо направить России очень четкий и недвусмысленный сигнал о том, что НАТО не будет смотреть сквозь пальцы на переписывание архитектуры европейской безопасности", — сказал Ландсбергис.

По его словам, в случае вторжения Москвы "Россия получит в ответ санкции, ответ получит и Украина в виде помощи".

Все же министр подчеркнул, что "всегда можно избежать войны".

"Однако сейчас это зависит от России и господина Путина, по какому пути он выберет идти", – сказал глава литовской дипломатии.

"Они готовы, но все еще могут сделать шаг назад", – добавил он.

Встреча официальных лиц Литвы и США состоялась на фоне дислокации Москвой более 100 тыс. военных и тяжелой техники у границ Украины.

Запад опасается возможного военного вторжения России в Восточную Украину. В пятницу Киев предупредил, что численность российских войск, дислоцированных у границ Украины, за последнее время возросла до 149 тысяч человек.

Несмотря на заявления Москвы об отводе войск, лидеры НАТО и Запада заявляют, что не видят существенных признаков того, что это происходит. Между тем, президент США Джо Байден заявил в пятницу, что российский лидер Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину, и что атака может начаться в ближайшие дни.