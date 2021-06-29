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Литва надеется на сотрудничество Соединенного Королевства (СК) в остановке незаконной миграции из Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, встретившийся в понедельник с британским коллегой Домиником Раабом.
Глава МИД Литвы надеется на сотрудничество СК в остановке нелегальной миграции из Беларуси
© VSAT

Г. Ландсбергис в Риме обсудил с Д. Раабом ситуацию на литовско-белорусской границе в рамках проходившей встречи глав МИД стран-участниц Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

"Белорусский режим, которые направляет в Литву нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии, грубо нарушает права человека и международные нормы. Литва надеется на сотрудничество Соединенного Королевства в решении этой искусственно созданной проблемы", – отметил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.

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Отмечается, что министры также договорились в ближайшее время провести в Лондоне встречу глав МИД Северной Европы и Балтии с секретарем по иностранным делам СК, а также обменялись информацией по актуальным вопросам отношений ЕС с Великобританией, связям с Китаем.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, в Литву из Беларуси в этом году уже пытались нелегально попасть почти 600 мигрантов, большинство из них являются гражданами Ирака, также немалая часть – граждане Ирана, Сирии, Беларуси.

Литовские должностные лица подозревают, что выросшие потоки нелегальной миграции являются частью операции, организованной белорусским режимом в ответ на санкции ЕС.

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