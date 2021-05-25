Глава МИД Литвы: на БелАЭС работают и западные компании, это должно прекратиться

"По нашим данным, определенные дополнительные технические работы начали выполнять на БелАЭС, их реализуют западные компании. По нашим данным, эти работы финансируются международными финансовыми организациями", – сказал Г. Ландсбергис во вторник в интервью радиостанции LRT.
По его словам, такие проекты и работы должны быть "незамедлительно прекращены". В понедельник этим вопросом была дополнена позиция Литвы, выносимая на заседание Совета руководителей ЕС.
В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа после заседания саммита ЕС в понедельник сказал, что действия белорусского режима по принудительной посадке в Минске самолета Ryanair побудили руководителей ЕС прислушаться и к озабоченности Литвы по поводу БелАЭС.
Литва утверждает, что БелАЭС у границы построена без соблюдения всех требований безопасности и экологии. Минск эти претензии отметает.
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