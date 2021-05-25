aA
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает информацией о том, что на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) работают некоторые западные компании, а эти работы финансируют международные организации. Глава МИД призвал немедленно это прекратить.
Глава МИД Литвы: на БелАЭС работают и западные компании, это должно прекратиться
© Itar-Tass / Scanpix

"По нашим данным, определенные дополнительные технические работы начали выполнять на БелАЭС, их реализуют западные компании. По нашим данным, эти работы финансируются международными финансовыми организациями", – сказал Г. Ландсбергис во вторник в интервью радиостанции LRT.

По его словам, такие проекты и работы должны быть "незамедлительно прекращены". В понедельник этим вопросом была дополнена позиция Литвы, выносимая на заседание Совета руководителей ЕС.

Статьи по теме:
Президент Литвы о саммите ЕС: было важно очень быстро направить сигнал  (20)
Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair  (11)

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа после заседания саммита ЕС в понедельник сказал, что действия белорусского режима по принудительной посадке в Минске самолета Ryanair побудили руководителей ЕС прислушаться и к озабоченности Литвы по поводу БелАЭС.

Литва утверждает, что БелАЭС у границы построена без соблюдения всех требований безопасности и экологии. Минск эти претензии отметает.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Науседа рассказал о предложениях по конкретным санкциям: действия белорусского режима необходимо оценивать со всей строгостью Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета (97)

Действия белорусского режима необходимо оценивать со...

TOP новостей

Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня (28)

В среду правительство Литвы будет решать вопрос о...

Профессор расшифровал послание Протасевича: если это так, то ситуация очень плохая (123)

Профессор Гинтаутас Мажейкис на фотографии...

Viktorija Čmilytė-Nielsen

В первом чтении закон о партнерстве в Литве не был принят, его вернули на доработку (36)

Во вторник спикер парламента Литвы Виктория...

Gabrielius Landsbergis Ramanas Pratasevičius

Глава МИД Литвы о Протасевиче: это невообразимая жестокость (177)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Kvietimas į protesto akciją Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

В День защиты детей "Союз семей" планирует еще одну акцию протеста (22)

Организаторы "Марша в защиту семьи" 1 июня по всей Литве...