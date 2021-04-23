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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Литва ожидает реального отвода российских войск от границы с Украиной, а не только политических заявлений.
Глава МИД Литвы: мы ждем реального отвода российских войск от границы с Украиной
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"Первые знаки пока только политические, ждем, что за ними последуют реальные действия по отводу. Пока информации об этом у нас еще нет", - сказал журналистам на пресс-конференции в пятницу министр.

Москва в пятницу сообщила, что начала отвод войск, участвовавших в учениях возле границы с Украиной.

Стягивание российских войск к границе с Украиной и в Крым, которое началось после активизации боестолкновений Вооруженных сил Украины и пророссийских сепаратистов в Восточной Украине, вызвало большую обеспокоенность в Киеве и на Западе.

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И НАТО, и Украина положительно восприняли сообщение России об отводе войск.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал эту концентрацию войск "учениями", якобы проведенными в ответ на "угрожающие" действия НАТО.

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