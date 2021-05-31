"Европа заверила, что Литву не оставят один на один с бесчинствующим диктатором, это было сказано твердо и во всеуслышание", – сказал Ландсбергис.

Бретон 31 мая также встретится с президентом и премьер-министром Литвы.

На встрече обсудят вопросы поставок вакцины, вакцинации, а также внутреннего рынка ЕС.