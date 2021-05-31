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Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с находящимся в Вильнюсе еврокомиссаром Тьери Бретоном сказал, что услышал обещание - Европа не оставит Литву один на один с бесчинствующим диктатором.
"Европа заверила, что Литву не оставят один на один с бесчинствующим диктатором, это было сказано твердо и во всеуслышание", – сказал Ландсбергис.
Бретон 31 мая также встретится с президентом и премьер-министром Литвы.
На встрече обсудят вопросы поставок вакцины, вакцинации, а также внутреннего рынка ЕС.
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