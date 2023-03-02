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В среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Рамаллахе встретился с премьер-министром Палестины Мохаммедом Штайе. На встрече министры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и последствия российской войны против Украины для международного сообщества, сообщается в пресс-релизе.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Audrius Gavėnas

"Мы стали свидетелями громадных изменений на европейском континенте и в мире. Если сегодня мы не поможем Украине, в мире будет еще больше неразберихи и гораздо меньше уважения к миропорядку, основанному на правилах", – отметил глава литовской дипломатии на встрече с премьер-министром Палестины.

В рамках своего визита в Палестину Г. Ландсбергис также встретился с министром экономики Халедом Осайли и замминистра иностранных дел Амаль Жаду.

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Делегации Литвы и Палестины обсудили развитие двусторонних отношений, возможности экономического сотрудничества, передачу Палестине литовского опыта в области оцифровки, электронных решений и зеленой трансформации.

"Литва обладает уникальным опытом создания демократического государства. Наше государство противостояло и попыткам стереть историческую память, и танковым атакам. За 30 лет мы добились большого прогресса, и неудивительно, что мы являемся членами ЕС и НАТО. Это не произошло само по себе – сегодня нам есть чем поделиться с палестинским народом и учреждениями. Об этом свидетельствует предстоящий визит палестинской бизнес-делегации в Литву", – сказал министр.

С 2009 года Литва осуществила в Палестине 15 проектов сотрудничества для развития. Текущие проекты направлены на развитие цифровых навыков палестинских женщин и девочек в бизнесе и сельском хозяйстве.

В период с 2019 г. по 2022 г. Литва успешно реализовала первый твининг-проект Европейского союза в Палестине. Также ведутся переговоры о возможности применения литовского цифрового прогресса и депозитной системы в Палестине.

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