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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что для минского режима могут быть введены новые санкции, если он будет препятствовать возвращению находящихся на границе мигрантов в страны их происхождения.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Я бы предложил рассмотреть дополнительные секторные санкции, если людям не позволяют уехать. У Европейского союза (ЕС) есть эти инструменты, это правильный путь – говорить на том языке, который они понимают", – сказал журналистам в среду глава литовской дипломатии.

По его словам, сейчас правительство Ирака организует один авиарейс для застрявших за рубежом соотечественников: "На него записалось, кажется, 200 человек. Очевидно, что если предоставить возможность организовать больше полетов, безопасный коридор до аэропорта, думаю, что можно было бы спасти много людей".

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Санкции ЕС, связанные со спровоцированным режимом миграционным кризисом и о которых уже договорено, по словам Г. Ландсбергиса, должны быть применены в ближайшее время.

"В ближайшие несколько дней должно быть окончательно договорено о списке. В нем почти 30 единиц – лица и юридические лица", – сказал он.

Министр скептически отозвался о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре завершающей срок полномочий канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что такие беседы несут в себе риски, потому что их могут использовать, "чтобы легализоваться".

"Диктатор будет делать все, чтобы эта беседа выглядела как переговоры, попытается внести столько неразберихи, сколько сможет. Такова его цель – ослабить нас, ослабить нашу позицию, заставить нас сомневаться друг в друге", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что говорить с Минском и передавать свою позицию можно, уполномочив представителя ЕС.

"Переговоры нельзя вести ни в коем случае. (...) Я считаю, что когда разговаривает министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель – подходящий путь. Он вчера говорил с господином (Владимиром) Макеем. Содержание его беседы нам в точности известно, у него есть полномочия, нам известно, что он сказал: он потребовал незамедлительно позволить людям уехать от границы, создать безопасный коридор, чтобы они могли покинуть Беларусь через аэропорты и вернуться домой", – сказал Г. Ландсбергис.

"Такую позицию я поддерживаю, если имеет место консенсус 27 государств-членов", – добавил министр.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов. Они организовали на границе лагеря и пытаются прорваться в Польшу.

Литовские должностные лица опасаются подобного сценария на границе Литвы с Беларусью, поэтому на границе страны введено чрезвычайное положение.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, почти 7 тыс. иностранцев развернули.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

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