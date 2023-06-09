"Спустя 15 месяцев жестокой войны России против Украины и года после саммита в Мадриде ситуация с безопасностью на восточном фланге не улучшилась. Россия готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, и ее агрессивная позиция требует очевидного усиления коллективного сдерживания и обороноспособности", - заявил в ходе дискуссии Г. Ландсбергис.

По словам главы литовской дипломатии, Украина четырнадцать лет ждала ответа от НАТО.

"Обеспечение долгосрочной поддержки Украины жизненно важно, но мы не можем назвать это гарантиями безопасности. Единственными надежными гарантиями безопасности, способными сдержать Россию, являются членство в НАТО и 5 статья. Пришло время четко сказать Украине, как и когда она может вступить в Альянс – время обмена туманными обещаниями должно закончиться", - сказал в ходе встречи Г. Ландсбергис.

По сообщению МИД, министр подчеркнул, что членство Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе также будет одним из параметров успеха.

"Членство Финляндии в НАТО является историческим достижением для нашей общей безопасности. Мы надеемся, что Турция и Венгрия завершат процесс ратификации членства Швеции, и в Вильнюсе мы проведем саммит 32 союзников", - сказал Г. Ландсбергис.