Он убежден, что Украину надо поддерживать, потому что битва за Европу, по его словам, будет происходить именно там.
"Мы все должны быть готовы защищать то, что было создано после Второй мировой войны, и мы не должны ожидать, что эта защита нам ничего не будет стоить. Если нам не удастся сдержать российскую агрессию экономическими средствами, то международный порядок придется защищать на фронте — и ценой будут жизни мужчин и женщин, которые его защищают", — заявил глава литовской дипломатии в понедельник в Брюсселе во время дискуссии глав МИД стран ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Дипломатия с Россией — трудный путь. Надеемся, это принесет плоды. Но это также требует непоколебимого единства трансатлантического сообщества", — сказал он.
"Мы должны реагировать на меняющуюся ситуацию — страны Балтии не могут оставаться неукрепленными. Как никогда нужен общий подход к санкциям против агрессора – если мы обещаем, что санкции будут неподъемными, так и должно быть. Сегодня есть только один путь — мы должны поддержать Украину, потому что там будет происходить битва за Европу", — подчеркнул Ландсбергис.
После встречи в понедельник министр заявил журналистам в Брюсселе, что Кремлю не удалось разделить Запад, демонстрирующий трансатлантическое единство.
"Сегодня такой особенный день, когда нужно было мобилизовать не только европейское единство, но и, я бы сказал, трансатлантическое единство", — добавил министр.
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