Глава МИД: Литва сможет принять установленную ЕС квоту беженцев

"Мы должны понимать, что нам также нужно демонстрировать солидарность, показать ее и другим. Поэтому я поддерживаю позицию премьер-министра о том, что Литва может принять мигрантов согласно своей квоте. Это не обязательно, это добровольно", – сказал Г. Ландсбергис телевидению LRT.
"Мы можем принять беженцев в нашу страну: у нас уже есть для этого соответствующие места и возможность расселить этих людей в Литве", – подчеркнул министр.
Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что вместо решения о выплате запланированной суммы средств Литва могла бы принять решение о принятии фиксированной квоты мигрантов.
В свою очередь президент Гитанас Науседа считает, что механизм солидарности ЕС недостаточно учитывает вклад Литвы в прием военных беженцев из Украины и белорусов, ищущих политического убежища от режима.
Новая миграционная политика ЕС предусматривает, что вклад страны – определенное количество переселенных беженцев или денежная сумма – будет отдельно рассчитываться для каждого государства ЕС на основе численности населения и ВВП. Согласно нынешним данным, это число составит минимум 30 тысяч перемещенных лиц в год или 600 млн евро финансовой помощи. В случае Литвы это будет 158 человек или же 3,18 млн евро в год.
При голосовании по общему подходу совета Литва, Словакия, Болгария и Мальта воздержались, а Польша и Венгрия проголосовали против.