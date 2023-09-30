Глава МИД: Литва сможет принять установленную ЕС квоту беженцев

"Мы должны понимать, что нам также нужно демонстрировать солидарность, показать ее и другим. Поэтому я поддерживаю позицию премьер-министра о том, что Литва может принять мигрантов согласно своей квоте. Это не обязательно, это добровольно", – сказал Г. Ландсбергис телевидению LRT.

"Мы можем принять беженцев в нашу страну: у нас уже есть для этого соответствующие места и возможность расселить этих людей в Литве", – подчеркнул министр.

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что вместо решения о выплате запланированной суммы средств Литва могла бы принять решение о принятии фиксированной квоты мигрантов.

В свою очередь президент Гитанас Науседа считает, что механизм солидарности ЕС недостаточно учитывает вклад Литвы в прием военных беженцев из Украины и белорусов, ищущих политического убежища от режима.