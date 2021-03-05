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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

В распространенном комментарии Г. Ландсбергис акцентирует, что "Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами".

"Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – сказал Г. Ландсбергис.

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Генпрокуратура Белапруси в пятницу сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети.

Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы. После выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет.

С. Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы борьбы.

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