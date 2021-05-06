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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Литва и Кипр заинтересованы в укреплении способности Евросоюза (ЕС) действовать заодно.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Несмотря на то, что Кипр и Литва заметно удалены друг от друга географически, наши страны объединяет много общих интересов и общих вызовов", - говорит Г. Ландсбергис.

Он сказал это после состоявшейся в четверг встречи с находящимся в Вильнюсе министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

Глава литовской дипломатии сказал, что небольшие государства ЕС и Кипр заинтересованы в укреплении способности Сообщества действовать на международной арене заодно и эффективно.

Министр также подчеркнул, что это особенно важно в условиях протекающих сейчас глобальных процессов.

В частности, Г. Ландсбергис и Н. Христодулидис обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества, ситуацию по соседству с ЕС, актуальные вопросы региональной безопасности, отношения Сообщества и Турции, ответ на пандемию.

Во время беседы министров подчеркивалось значение европейской солидарности, министры пришли к единому мнению о необходимости увеличивать внимание ЕС и его вовлеченность в процессы, происходящие по соседству.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва и Кипр будут сообща добиваться, чтобы в ЕС был создан единый механизм политического ответа на появление по соседству с ЕС небезопасных атомных станций.

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