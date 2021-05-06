"Несмотря на то, что Кипр и Литва заметно удалены друг от друга географически, наши страны объединяет много общих интересов и общих вызовов", - говорит Г. Ландсбергис.
Он сказал это после состоявшейся в четверг встречи с находящимся в Вильнюсе министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.
Глава литовской дипломатии сказал, что небольшие государства ЕС и Кипр заинтересованы в укреплении способности Сообщества действовать на международной арене заодно и эффективно.
Министр также подчеркнул, что это особенно важно в условиях протекающих сейчас глобальных процессов.
В частности, Г. Ландсбергис и Н. Христодулидис обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества, ситуацию по соседству с ЕС, актуальные вопросы региональной безопасности, отношения Сообщества и Турции, ответ на пандемию.
Во время беседы министров подчеркивалось значение европейской солидарности, министры пришли к единому мнению о необходимости увеличивать внимание ЕС и его вовлеченность в процессы, происходящие по соседству.
По словам Г. Ландсбергиса, Литва и Кипр будут сообща добиваться, чтобы в ЕС был создан единый механизм политического ответа на появление по соседству с ЕС небезопасных атомных станций.
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