Глава МИД: Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси

Этот вопрос министр обсуждал в пятницу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь".
"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", – сказал BNS Г. Ландсбергис.
"Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, также, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", – сказал министр иностранных дел.
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