Глава МИД критически оценивает парламентариев, умолчавших о членстве в компартии: такова уж у нас тенденция

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис негативно относится к решению некоторых депутатов Сейма, в том числе и некоторых своих однопартийцев, не сообщать о своей принадлежности к коммунистической партии.

"Оцениваю негативно. Такова уж у нас тенденция. Политики решили не сообщать о подобных фактах", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме.

"Такие вопросы необходимо декларировать, чтобы не было сюрпризов ни для вас, ни для коллег. Неважно, где находится этот человек, в каком учреждении. Надеюсь, что правила будут одинаковыми для всех и все укажут, в какой партии и когда они состояли", – сказал политик, вероятно, имея в виду президента Гитанаса Науседу, который в своей биографии также умолчал о принадлежности к коммунистической партии.

Весной появилась резонансная информация о членстве президента Г. Науседы в коммунистической партии. Документы о подаче президентом Гитанасом Науседой заявления на вступление в коммунистическую партию в 1988 г. были обнаружены в специальном архиве Литвы. Об этом сообщил журналист Довидас Панцеровас.

В Офисе президента подтвердили обнародованные факты, при этом заявив, что после начала Саюдиса Г. Науседа не участвовал в деятельности коммунистической партии.

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