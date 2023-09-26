Глава МИД критически оценивает парламентариев, умолчавших о членстве в компартии: такова уж у нас тенденция

"Такие вопросы необходимо декларировать, чтобы не было сюрпризов ни для вас, ни для коллег. Неважно, где находится этот человек, в каком учреждении. Надеюсь, что правила будут одинаковыми для всех и все укажут, в какой партии и когда они состояли", – сказал политик, вероятно, имея в виду президента Гитанаса Науседу, который в своей биографии также умолчал о принадлежности к коммунистической партии.