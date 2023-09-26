Глава МИД критически оценивает парламентариев, умолчавших о членстве в компартии: такова уж у нас тенденция

"Оцениваю негативно. Такова уж у нас тенденция. Политики решили не сообщать о подобных фактах", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме.
"Такие вопросы необходимо декларировать, чтобы не было сюрпризов ни для вас, ни для коллег. Неважно, где находится этот человек, в каком учреждении. Надеюсь, что правила будут одинаковыми для всех и все укажут, в какой партии и когда они состояли", – сказал политик, вероятно, имея в виду президента Гитанаса Науседу, который в своей биографии также умолчал о принадлежности к коммунистической партии.
Весной появилась резонансная информация о членстве президента Г. Науседы в коммунистической партии. Документы о подаче президентом Гитанасом Науседой заявления на вступление в коммунистическую партию в 1988 г. были обнаружены в специальном архиве Литвы. Об этом сообщил журналист Довидас Панцеровас.
В Офисе президента подтвердили обнародованные факты, при этом заявив, что после начала Саюдиса Г. Науседа не участвовал в деятельности коммунистической партии.