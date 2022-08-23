Глава МИД: если ЕС не запретит визы для россиян, Литва будет искать региональное решение

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если такого не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", - после заседания Комитета по иностранным делам в Сейме заявил глава литовской дипломатии.