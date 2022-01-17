Глава МИД: действия Литвы и Ирака в разрешение миграционного кризиса могут стать примером для ЕС

В воскресенье в Багдаде он встретился с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

"Решимость Ирака в помощи Литве и принятые меры позволяют говорить об успешной модели, которая может быть применена для разрешения подобных кризисов на уровне всего Европейского Союза", – отметил Ландсбергис в пресс-релизе.

"Но мы также видим еще больший потенциал для сближения ЕС и Ирака, политического диалога и открытости в областях, которые являются взаимовыгодными: образование, торговля, обмен опытом", — добавил он.

Граждане Ирака преобладали среди более чем 4000 нелегальных мигрантов, прибывших в Литву через границу с Беларусью в прошлом году.

В сообщении говорится, что Ландсбергис поблагодарил своих коллег за активное участие в возвращении мигрантов и за регулярные миссии иракских консулов ​​в Литву для установления личностей граждан.

По сообщению МИД Литвы, министры обсудили меры, доказавшие свою эффективность в решении проблем миграции, процессе интеграции добровольно вернувшихся иракцев, а также возможности двустороннего сотрудничества.

Ландсбергис также обратил внимание на то, что только благодаря усилиям обеих стран удалось обуздать потоки нелегальной миграции, но весной они могут снова увеличиться, поэтому важно сохранять бдительность, проводить информационную кампанию и предупреждать иракцев, чтобы они не попали в ловушку белорусского режима, говорится в сообщении.

Министр выразил надежду на то, что вновь сформированное правительство продолжит начатую работу, и что две страны будут претворять в жизнь конкретные двусторонние проекты в сфере охраны границ, регистрации населения, образования и здравоохранения.

Он заверил, что Литва будет и впредь выполнять свои обязательства и поддерживать борьбу глобальной коалиции против террористической группировки "Исламское государств" и решения НАТО по закреплению стабильности в Ираке.

В понедельник Ландсбергис посетит регион иракского Курдистана, чтобы встретиться с его лидерами.