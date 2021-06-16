"Я убежден, что я как председатель КИД не причинил никакого вреда интересам Литвы, тем более я не отзывался о Литве уничижительно, как кое-кто говорит. Все мои усилия направлены на укрепление внешней политики Литвы", - говорится в зачитанном во вторник в сейме заявлении Ж. Павилёниса.

Он выразил сожаление, если его слова, хотя и сфабрикованные, кого-то обидели.

"Я надеюсь, что мы извлечем урок из этой истории: я стану осторожнее, а мы все станем не менее демократическими, а также внимательными к возможным провокациям, а если они окажутся удачными - отреагируем солидно", - сказал глава КИД.

Он утверждал, что будет организована встреча членов Cейма, занимающимися вопросами внешней политики, а также безопасности и обороны, с представителями разведки, "чтобы подготовиться к будущим атакам".

Ж. Павилёнис сказал, что не он один попал в предпринятую спецслужбами Кремля в марте информационную провокационную атаку. В такой ситуации оказались политики и других стран Балтии, государств Евросоюза (ЕС) и НАТО.

"Сожалею, что ни я, ни мои балтийские коллеги не смогли с самого начала понять, что против нас предпринята атака deep fake ("глубокий фейк") - эти технологии в странах Балтии использованы впервые, о таких атаках и технологиях нас никто не предупредил, у нас до сих пор не создано судебной и иной практики эффективного реагирования на такие атаки. При организации разговора ни у меня самого, ни у сотрудников моего бюро, ни у балтийских коллег при виде коротко появившегося на экране лица ненастоящего Волкова не возникло сомнений, что это его собственное лицо", - сказал председатель КИД.

По его словам, понадобилось еще несколько недель, чтобы он и коллеги из Балтийских стран и Украины, столкнувшиеся с такими же атаками, поняли, что произошло.

"Я надеюсь, что масштаб этой операции вас убедил, что это не было развлечение просто склонных пошутить лиц. Одна подготовка, знание того, о чем говорить с конкретным лицом, требует иметь много информации, которая не находится в свободном доступе. Признаю, я был недостаточно осторожен, это для меня хороший, хотя и горький урок. Я надеюсь, что мы все из этого извлечем урок, и больше ни с кем в Литве не произойдет то, что произошло со мной", - сказал Ж. Павилёнис.

С другой стороны, он сказал, что в демократическом государстве у каждого есть право на свою точку зрения, как и право на критику, также и на критику высших должностных лиц Литвы.

"Надеюсь, что для меня тут не будет делаться исключение, и меня не подвергнут цензуре или наказанию за мои политические взгляды. Мне бы хотелось, чтобы решение относительно моих убеждений как члена Сейма и оценки моей деятельности мы оставили избирателям", - сказал Ж. Павилёнис.

Оппозиция Сейма во вторник собрала около полусотни подписей парламентариев за то, чтобы Ж. Павилёнис за свои разговоры с российскими пранкерами был снят с должности председателя КИД.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована лишь недавно.

На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента "символическим".