"Я убежден, что я как председатель КИД не причинил никакого вреда интересам Литвы, тем более я не отзывался о Литве уничижительно, как кое-кто говорит. Все мои усилия направлены на укрепление внешней политики Литвы", - говорится в зачитанном во вторник в сейме заявлении Ж. Павилёниса.
Он выразил сожаление, если его слова, хотя и сфабрикованные, кого-то обидели.
"Я надеюсь, что мы извлечем урок из этой истории: я стану осторожнее, а мы все станем не менее демократическими, а также внимательными к возможным провокациям, а если они окажутся удачными - отреагируем солидно", - сказал глава КИД.
Он утверждал, что будет организована встреча членов Cейма, занимающимися вопросами внешней политики, а также безопасности и обороны, с представителями разведки, "чтобы подготовиться к будущим атакам".
Ж. Павилёнис сказал, что не он один попал в предпринятую спецслужбами Кремля в марте информационную провокационную атаку. В такой ситуации оказались политики и других стран Балтии, государств Евросоюза (ЕС) и НАТО.
"Сожалею, что ни я, ни мои балтийские коллеги не смогли с самого начала понять, что против нас предпринята атака deep fake ("глубокий фейк") - эти технологии в странах Балтии использованы впервые, о таких атаках и технологиях нас никто не предупредил, у нас до сих пор не создано судебной и иной практики эффективного реагирования на такие атаки. При организации разговора ни у меня самого, ни у сотрудников моего бюро, ни у балтийских коллег при виде коротко появившегося на экране лица ненастоящего Волкова не возникло сомнений, что это его собственное лицо", - сказал председатель КИД.
По его словам, понадобилось еще несколько недель, чтобы он и коллеги из Балтийских стран и Украины, столкнувшиеся с такими же атаками, поняли, что произошло.
"Я надеюсь, что масштаб этой операции вас убедил, что это не было развлечение просто склонных пошутить лиц. Одна подготовка, знание того, о чем говорить с конкретным лицом, требует иметь много информации, которая не находится в свободном доступе. Признаю, я был недостаточно осторожен, это для меня хороший, хотя и горький урок. Я надеюсь, что мы все из этого извлечем урок, и больше ни с кем в Литве не произойдет то, что произошло со мной", - сказал Ж. Павилёнис.
С другой стороны, он сказал, что в демократическом государстве у каждого есть право на свою точку зрения, как и право на критику, также и на критику высших должностных лиц Литвы.
"Надеюсь, что для меня тут не будет делаться исключение, и меня не подвергнут цензуре или наказанию за мои политические взгляды. Мне бы хотелось, чтобы решение относительно моих убеждений как члена Сейма и оценки моей деятельности мы оставили избирателям", - сказал Ж. Павилёнис.
Оппозиция Сейма во вторник собрала около полусотни подписей парламентариев за то, чтобы Ж. Павилёнис за свои разговоры с российскими пранкерами был снят с должности председателя КИД.
Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована лишь недавно.
На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента "символическим".
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