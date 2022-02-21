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В связи с тем, что российские войска остались в Беларуси необходимо изменить архитектуру сдерживания в Литве и других странах региона, считает председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Это определенно поворотный момент, который, я думаю, побудит НАТО и наших стратегических союзников перестроить нашу архитектуру сдерживания", - сказал BNS Кащюнас в понедельник.

Так он оценил воскресное заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о том, что совместные учения с российскими военными, которые должны были завершиться в эти выходные, будут продолжены. Когда планируется завершить эти учения, не уточняется.

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"Реакцией на то, что уже произошло, в принципе должна стать совсем другая архитектура сдерживания в странах Балтии. Силы должны быть не только в Польше, но и за Сувалкским коридором. Это должно быть нашей дипломатической целью сейчас", — сказал глава комитета.

По его словам, в нынешних условиях Литва становится Западным Берлином времен холодной войны.

"Те почти 700 км границы с Беларусью де-факто должны считаться границей с Российской Федерацией. У Беларуси больше нет никакой независимости. Напомню, что (министр иностранных дел Беларуси - BNS) Владимир Макей провел пресс-конференцию и сказал, что мы обязательно выведем войска. И где сейчас Макей?", — сказал Кащюнас.

По его словам, возможны разные сценарии — что российские солдаты в Беларуси останутся там под прикрытием создания учебных центров, либо войска будут выведены, но техника останется.

По мнению председателя КНБО, частью архитектуры сдерживания должно быть максимальное развертывание передовых сил в Балтийских странах, постоянное, бесперебойное военное присутствие американцев.

"Сейчас (российские - BNS) намерения направлены против Украины, но если сдерживания не хватит, намерения могут измениться, может появиться желание испытать что-то еще. В нашем регионе необходимо существенно усилить сдерживающую архитектуру", — сказал Кащюнас.

Он поддержал предложение о пересмотре бюджета обороны на этот год. По словам главы комитета, это не только продемонстрирует политическую волю, но и поможет укрепить статус Литвы как принимающей страны.

"Многое можно сделать для укрепления статуса принимающей страны, создания инфраструктуры, улучшения условий для союзников. Это можно сделать быстро. Другие вещи, вероятно, требуют времени, но это по-прежнему очень важное политическое послание", — сказал он.

По данным США, Россия направила на учения в Беларусь более 30 тысяч военных.

Учения должны были проходить до 20 февраля, но в тот же день стало известно, что они продлеваются из-за роста напряженности в соседней Украине.

Совместные учения в Беларуси повышают опасения возможного вторжения России в Украину. Москва отрицает наличие таких планов.

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