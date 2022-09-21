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После того как в среду Владимир Путин обратился к своим соотечественникам и объявил о частичной мобилизации, Россия признала, что "спецоперация провалилась", сказал председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас. Он считает, что такой шаг Кремля может побудить жителей крупных городов России выйти на улицы.
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Теперь молодежи Москвы и Петербурга грозит призыв в армию, а это значит, могут быть протесты, ведь вопрос мотивации для таких людей очень ограничен. Очевидно, они не поймут, зачем им ехать на эту войну. Это может привести к определенным волнениям и внутренним беспорядкам – я бы не исключал такого сценария", - Эльте сказал парламентарий.

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Путин объявил о частичной мобилизации в России

"Нужно четко заявить, что много-много гробов вернется в Россию или часть из них даже не вернется", - добавил он.

На вопрос, сколько свободы маневра осталось у Москвы и что еще может сделать Кремль после объявления частичной мобилизации, парламентарий был немногословен: "Сейчас ничего не осталось – Путину остается застрелиться или на каком-либо этапе предложить переговоры".

Он повторил, что Кремль может предложить Киеву и Западу вести переговоры о мире. Однако, по словам председателя КНБО, частичная мобилизация принципиально не изменит ход войны – по словам Л. Кащюнаса, на фронте важен не только человеческий фактор, но и количество и современность вооружения.

"Факт в том, что они (солдаты - ЭЛЬТА) могут превратиться в живое мясо. Вопрос в том, как это согласуется с технологической готовностью и способностью России продолжать войну. Есть старое оружие, гораздо меньше современного. Война теперь ведется в контексте огневой мощи. Человек, конечно, важен, но как он поддерживается всем этим вооружением? Это открытый вопрос", - рассуждал политик.

ЭЛЬТА напоминает, что В. Путин принял решение о частичной мобилизации после предложения Минобороны. Этот шаг был сделан на следующий день после того, как поддерживаемые Москвой сепаратисты объявили о планах в конце этой недели провести референдумы о присоединении к России в оккупированных Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, что вызвало резкое международное осуждение.

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