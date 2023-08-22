Глава Госинспекции по языку отделался замечанием

По его словам, упомянутое замечание будет иметь последствия, когда речь пойдет о вопросах зарплаты, надбавок и коэффициентов А. Валотки.

"Формально сейчас он получил замечание. Оценивая всю эту ситуацию с юридической точки зрения, я не могу руководствоваться только эмоциями или какими-либо неизмеримыми факторами. Комиссия оценила все обстоятельства. Замечание имеет свое значение на дальнейших этапах – как с точки зрения зарплаты, надбавок, коэффициентов, так и, если замечания участятся", - во вторник журналистам сказал С. Кайрис.

"У меня нет другого пути, потому что наши устные переговоры не принесли результатов. Говорить о том, вижу ли я этого человека на его нынешней должности – ведь мы оба руководители отдельных учреждений, формальные руководители и в серьезных разговорах должны соблюдать эти формальности. В данном случае очевидно, что такая ситуация доверия не прибавляет", - отметил он.

Не может гарантировать, что заявления Валотки не повторятся