Глава Госинспекции по языку отделался замечанием

По его словам, упомянутое замечание будет иметь последствия, когда речь пойдет о вопросах зарплаты, надбавок и коэффициентов А. Валотки.
"Формально сейчас он получил замечание. Оценивая всю эту ситуацию с юридической точки зрения, я не могу руководствоваться только эмоциями или какими-либо неизмеримыми факторами. Комиссия оценила все обстоятельства. Замечание имеет свое значение на дальнейших этапах – как с точки зрения зарплаты, надбавок, коэффициентов, так и, если замечания участятся", - во вторник журналистам сказал С. Кайрис.
"У меня нет другого пути, потому что наши устные переговоры не принесли результатов. Говорить о том, вижу ли я этого человека на его нынешней должности – ведь мы оба руководители отдельных учреждений, формальные руководители и в серьезных разговорах должны соблюдать эти формальности. В данном случае очевидно, что такая ситуация доверия не прибавляет", - отметил он.
Не может гарантировать, что заявления Валотки не повторятся
Министр культуры не мог гарантировать, что заявления инспектора, вызвавшие возмущение не только литовских политиков, но и представителей Польши, не повторятся. Однако, по словам С. Кайриса, возглавляемое им министерство, реагируя на скандальные заявления, предприняло все необходимые меры.
"Если будут… Мы уже показали принципиальную позицию министерства, и официальные оценки последуют. Я также общаюсь и прекрасно слышу, и понимаю, что происходит в международном контексте, все признаки позволяют нам понять, что мы взяли эту ситуацию под контроль", - сказал С. Кайрис.
ГИЯ должна укреплять и интегрировать юго-восточный регион Литвы
По словам министра, А. Валотка должен понимать, что литовские законы касаются не только защиты литовского языка. По его словам, Конституция также обеспечивает права национальных общин.
"Конституция говорит не только о нашем языке и его укреплении, сохранении и защите. В Конституции также говорится о праве национальных общин на свою религию, культуру и многое другое. Это то, что мы как государство должны обеспечить", - пояснил министр.
"Нам нужно сделать гораздо больше, говоря о юго-востоке Литвы. На мой взгляд, инспекция по языку должна на горизонте видеть, как укрепить и интегрировать этот регион", - подчеркнул С. Кайрис.
Глава ГИЯ в эфире радиостанции LRT заявил, что таблички с польскими топонимами в Вильнюсском районе не только отмечают историческую оккупированную поляками территорию, но и противоречат законам Литвы, поэтому их следует убрать. Глава ГИЯ также приравнял эти надписи к маркировке оккупированных Россией территорий Донбасса.
Такое заявление А. Валотки также вызвало международный резонанс. Негативно на заявления главы ГИЯ отреагировали не только мэр Вильнюсского района, но и министр культуры, посол Польши в Литве и президент Гитанас Науседа.