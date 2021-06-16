"Я понимаю, что мы не можем ставить на всех штампы, ни в коем случае не считаем всех преступниками или шпионами, но этот риск возникает с повышением потока беженцев", – сказал глава разведки в интервью порталу 15min.lt.
В этом году в Литву из Беларуси пытались нелегально попасть около 400 незаконных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. Эта цифра в пять раз больше, чем была в течение всего 2020 года. Для литовской разведки это означает повышенную ответственность в заботе о том, чтобы в страну не попали террористы, а также лица, завербованные спецслужбами.
"В качестве риска я вижу, что, если количество людей, особенно с учетом того, откуда они прибывают, будет большим в нашем государстве, мы смотрим на это через иную призму, опасности терроризма. Мы очень часть не знаем, кто въезжает в нашу страну, достаточно сложно собрать факты, поскольку эти люди часто бывают без документов, врут о своей профессии, образовании. В этом аспекте ДГБ, ответственному за ситуацию с терроризмом, приходится сильно озаботиться, что мы и делаем", – сказал Д. Яунишкис.
Как утверждает директор департамента, осуществленная в мае принудительная посадка самолета Ryanair в Минске была "вызывающей и дерзкой", литовская разведка в данный момент работает с тем, чтобы получить как можно более точную информацию о произошедшем.
Между тем, реакция Запада на перехват самолета Ryanair, по мнению Д. Яунишкиса, лишь еще больше подтолкнула Беларусь к России, и последней эта ситуация очень выгодна.
"Поэтому мы наблюдаем все большую интеграцию в единое государство. Я бы совершенно не удивился, если бы вскоре появились определенные процессы, и мы бы увидели Беларусь как интеграционную часть в составе России. Для Литвы это означает, что у нас будет граница с Россией. Воображаемая буферная зона просто исчезнет", – сказал глава ДГБ.
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