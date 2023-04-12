"Оценивались обстоятельства, своевременно и должным ли образом замминистра задекларировал и указал связь с имеющимися у него акциями компании Ignitis", — сообщил агентству ELTA представитель ГКСЭ Томас Чаплинскас.

"В ходе расследования комиссия установила, что данные обстоятельства связаны с конфликтом интересов. (...) Комиссия пришла к выводу, что (замминистра – ELTA) исполнял свои обязанности с нарушением отдельных положений Закона о согласовании интересов", – отметил он.

По словам представителя ГКСЭ, комиссия также установила, что Г. Норкунас принимал участие в процессах по некоторым вопросам и решениям, связанным с деятельностью Ignitis group.

В решении ГКСЭ говорится, что Г. Норкунас утверждал бюллетени общего собрания акционеров компании, приказ министра финансов "Об определении особых требований к кандидатам в независимые члены наблюдательного совета акционерного общества Ignitis grupė", другие решения министра, связанные с "Ignitis grupė".

"С учетом этого, комиссия пришла к выводу, что вице-министр действовал в ситуации конфликта интересов и нарушил соответствующие положения закона о согласовании интересов, обязывающие его в случае возникновения конфликта интересов заявить самоотвод", – заявил Т. Чаплинскас.

ГКСЭ также представила рекомендации и министру финансов Гинтаре Скайсте.

"С учетом обстоятельств, установленных в ходе расследования, и их правовой оценки, комиссия постановила предложить министру финансов в будущем, в ходе определения курируемых направлений для вице-министров финансов, провести оценку рисков, связанных с частными интересами лиц, и принимать решения, совокупность которых позволяла бы контролировать конфликт интересов и факторы риска возникновения действий, основанных на частных интересах лица", – говорится в постановлении комиссии.

ELTA напоминает, что в декабре прошлого года ГКСЭ решила проверить, соответствует ли деятельность Г. Норкунаса положениям закона, обязывающего декларировать частные интересы и избегать конфликта интересов в служебной деятельности.