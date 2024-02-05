ГИК получила заявление консерваторов о регистрации Шимоните для участия в президентских выборах

"Главная избирательная комиссия получила от Ингриды Шимоните документы о ее регистрации в качестве независимого участника политической кампании на президентских выборах, с указанием, что кандидат выдвинут Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы", – утверждает ГИК.
"Регистрация данного претендента в кандидаты будет формализована в ближайшее время", – говорится в пресс-релизе.
И. Шимоните – 10-й кандидат, официально зарегистрированный для участия в предстоящих президентских выборах.
В настоящее время свои кандидатуры для участия в президентских выборах выдвинули и другие политические партии: кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру бывшего заместителя генсека НАТО Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы – кандидатуру бывшего председателя Конституционного Суда Дайнюса Жалимаса.
Христианский союз, партия "Свобода и справедливость" и Партия регионов Литвы выразили поддержку независимому кандидату, адвокату Игнасу Вегеле.
В выборах примут участие и 4 самовыдвиженца: доктор Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, ранее баллотировавшийся на пост гендиректора LRT Зенонас Андруленас и баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, которого решила поддержать Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).
Президентские выборы пройдут 12 мая этого года.