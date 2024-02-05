ГИК получила заявление консерваторов о регистрации Шимоните для участия в президентских выборах

"Главная избирательная комиссия получила от Ингриды Шимоните документы о ее регистрации в качестве независимого участника политической кампании на президентских выборах, с указанием, что кандидат выдвинут Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы", – утверждает ГИК.

"Регистрация данного претендента в кандидаты будет формализована в ближайшее время", – говорится в пресс-релизе.

И. Шимоните – 10-й кандидат, официально зарегистрированный для участия в предстоящих президентских выборах.