Германия подтвердила отправку бригады бундесвера в Литву

Правительство Германии твердо намерено перебросить в Литву бригаду бундесвера численностью до четырех тысяч военнослужащих. "Намерения не изменились", - заверил представитель министерства обороны ФРГ в среду, 6 сентября, в Берлине.

По его словам, планирование должно быть завершено до конца года, с тем чтобы уже в 2024 году как можно скорее подготовить и осуществить переброску немецких солдат в эту балтийскую страну.

Многие немецкие солдаты не хотя ехать в Литву

Чиновник отреагировал таким образом на результаты проведенного изданием Der Spiegel опроса, согласно которым лишь каждый пятый немецкий солдат готов добровольно отправиться в Литву. "Учитывая, что численность бундесвера составляет около 180 тысяч военнослужащих, такая квота чисто арифметически не проблема", - сказал он, добавив при этом, что "добровольность не является главенствующим организационным принципом в бундесвере".