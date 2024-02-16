Генсек НАТО: мы не должны сидеть в Брюсселе и объявлять, что Киев будет делать или не делать

- Союзники по НАТО должны предоставить Украине значительное количество 155-миллиметровых боеприпасов. Они уже делают это на протяжении более двух лет. Вначале мы использовали собственные запасы. В долгосрочной перспективе это нецелесообразно, поскольку многие запасы НАТО уже на исходе. Есть три альтернативных источника: первый - увеличить собственное производство, чтобы пополнить запасы и продолжить поддержку Украины; союзники уже делают это. НАТО только что подписало крупные контракты на 10 миллиардов долларов на поставку боеприпасов и ракет для противовоздушной обороны. Речь идет также о приобретении оружия за пределами НАТО, в странах Азии и других регионах. И, в-третьих, что, на мой взгляд, очень важно, это, конечно же, помочь увеличить внутреннее производство боеприпасов в Украине. И я приветствую изобретательность и мастерство, которые украинская оборонная промышленность демонстрирует каждый день, наращивая производство как стандартных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, так и беспилотников, морских дронов и других систем, которые доказали свою высокую эффективность и постоянно наносят тяжелые потери российским вооруженным силам.