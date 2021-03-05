aA
В пятницу Генпрокуратура Беларуси направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светлану Тихановскую.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© AFP / Scanpix

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь (…) направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Генпрокуратура Литвы утверждает, что не может комментировать получение такой просьбы от Беларуси.

Статьи по теме:
Тихановская: экс-глава МВД Беларуси "рассказал, как мы победим"  (18)
Почему Литва не выдаст Тихановскую Лукашенко  (396)

"Прокуратура не может комментировать просьбы о международной правовой помощи зарубежных государств, поскольку таков принцип сотрудничества между государствами. Комментировать подачу или неподачу таких прошений может лишь то государство, то ведомство, которое инициировало просьбу", – заявила BNS представитель Генпрокуратуры Литвы по связям с общественностью Эляна Мартинонене.

С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети.

Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы. После выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет.

Лояльная А. Лукашенко правоохрана обвиняет окружение С. Тихановской в организации массовых беспорядков.

С. Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы борьбы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Тихановская отрицает участие в планах захвата власти в Гомеле (28)

СК Беларуси обвинил членов окружения Тихановской в...

"Готовились к захвату зданий в Гомеле". СК Беларуси — об экстрадиции Тихановской и деле в отношении ее доверенных лиц (30)

Следственный комитет передал в Генеральную...

TOP новостей

Глава МИД: Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую (32)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни (29)

Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года,...

Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там (41)

В законе появились нелогичные моменты: курить на своем...

Ограничение мобильности вызывает страсти: жители Литвы шлют ясную весть (12)

В минувшую среду правительство Литвы решило сделать...

90 000 безработных опустошают "карманы" "Содры", может не хватить 54 млн. евро (7)

Из-за пандемии в Литве увеличили выплаты безработным,...