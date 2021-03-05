"Генеральная прокуратура Республики Беларусь (…) направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Генпрокуратура Литвы утверждает, что не может комментировать получение такой просьбы от Беларуси.
"Прокуратура не может комментировать просьбы о международной правовой помощи зарубежных государств, поскольку таков принцип сотрудничества между государствами. Комментировать подачу или неподачу таких прошений может лишь то государство, то ведомство, которое инициировало просьбу", – заявила BNS представитель Генпрокуратуры Литвы по связям с общественностью Эляна Мартинонене.
С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети.
Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы. После выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет.
Лояльная А. Лукашенко правоохрана обвиняет окружение С. Тихановской в организации массовых беспорядков.
С. Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы борьбы.
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