Еврокомиссар: Украина может получить деньги от замороженных российских активов уже в июле

По его словам, несмотря на то что решение о передаче доходов от активов может показаться запаздывающим, нынешний вариант — компромиссный, который приемлем для всех государств-членов и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Обсуждаемое сегодня решение можно назвать запаздывающим, возможно, хотелось бы, чтобы такие решения были приняты раньше. Но оно, в конце концов, согласовано между 27 странами, так что у него есть шанс быть принятым. И если страны-члены быстро примут решение, первый платеж Украина может получить 1 июля. Платежи будут поступать в Украину два раза в год, а именно путем пересмотра депозитариев", – сообщил в среду радиостанции LRT В. Синкявичюс.