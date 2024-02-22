Еще один кандидат в президенты Литвы получил подписные листы

Со среды подписи уже собирают Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, Дайнюс Жалимас, Игнас Вегеле, Гедримас Еглинскас, Андрюс Мазуронис, Аурелиюс Верига, Ремигиюс Жемайтайтис, Эдуардас Вайткус и Валдас Туткус.
А. Римкус сможет начать сбор подписей с пятницы.
Претенденты в кандидаты до 28 марта должны собрать не менее 20 тыс. подписей. Сбор подписей возможен как в бумажном, так и в электронном виде на сайте rinkejopuslapis.lt.
И. Шимоните в первый же день собрала необходимое количество подписей для участия в выборах главы государства.
Правда, в отличие от других кандидатов, она это делала исключительно онлайн.
Остальным участникам политической кампании ГИК выдаст подписные листы после получения от них заявочных документов.
Сделать это они смогут до вечера 8 марта.
Среди таких участников Зенонас Андруленас, Гинтаутас Кнюкшта и Жильвинас Трейгис.
В дальнейшем ГИК проверит эти подписи вместе со сведениями, указанными в заявочных документах кандидатов, и примет решение о регистрации кандидатов для участия в выборах.
Это должно произойти не позднее 11 апреля.