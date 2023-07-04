Экс-президент Литвы о саммите НАТО: это будет большая ошибка

Грибаускайте выступила на международной конференции, которая состоялась в Вильнюсском университете. Она акцентировала, что войну в Украине мы принимаем, как войну против нас, мы искренне помогаем украинцам, мы делали это и после аннексии Крыма. И хотя тогда нас критиковали, сейчас западные лидеры признают, что мы были правы. 4

"Мы были правы в том, что касается прошлого. Но почему нас до конца не выслушивают, когда мы говорим о настоящем, о том, что происходит, что будет происходить дальше? Может нас слушают, но не слышат. И да, mнам опять не удается помочь Украине так, как надо", – подчеркнула экс-президент.

Она убеждена, что западные политики, акцентирующие, что на нашей территории война не идет, не выполняют домашнюю работу, не говорят с жителями своих стран, не объясняют им.

Поэтому, по словам Грибаускайте, Запад и Россия живут в разных измерениях: мы живем в мире и немного помогаем украинцам, а Россия живет в условиях масштабной войны не только с Украиной, но и со всем Западом.