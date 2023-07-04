Экс-президент Литвы о саммите НАТО: это будет большая ошибка

Грибаускайте выступила на международной конференции, которая состоялась в Вильнюсском университете. Она акцентировала, что войну в Украине мы принимаем, как войну против нас, мы искренне помогаем украинцам, мы делали это и после аннексии Крыма. И хотя тогда нас критиковали, сейчас западные лидеры признают, что мы были правы. 4
"Мы были правы в том, что касается прошлого. Но почему нас до конца не выслушивают, когда мы говорим о настоящем, о том, что происходит, что будет происходить дальше? Может нас слушают, но не слышат. И да, mнам опять не удается помочь Украине так, как надо", – подчеркнула экс-президент.
Она убеждена, что западные политики, акцентирующие, что на нашей территории война не идет, не выполняют домашнюю работу, не говорят с жителями своих стран, не объясняют им.
Поэтому, по словам Грибаускайте, Запад и Россия живут в разных измерениях: мы живем в мире и немного помогаем украинцам, а Россия живет в условиях масштабной войны не только с Украиной, но и со всем Западом.
"Решений, которые подготовлены, о которых планируют договориться на саммите, недостаточно, – убеждена экс-президент. – Если мы внимательно посмотрим на детали, то это осуществление того, о чем договорились в Мадриде. Ничего нового – только то, о чем договорились в Мадриде. Немного добавили технические моменты, красивые заявления. Будет ли приглашена Украина? Скорее всего, будут красивые слова, сложные дипломатические выступления, которые лидеры смогут объяснить, вернувшись домой. Но не настоящее открытое приглашение. Такой мой прогноз. Это будет большой ошибкой и мы снова не сможем сдержать Россию".
По словам Грибаускайте, все это от того, что не могут понять - безопасность Украины это наша безопасность. И Украина нам нужна даже больше, чем самой себе.
Экс-президент сказала, что у Украины есть самая сильная и хорошо вооруженная армия во всей Европе.
Грибаускайте заметила, что сейчас много путешествует и замечает, что чем дальше она едет, тем больше требуется объяснять людям.
"Войны в сознании все еще нет. Но Путин делает все, чтобы война была в наших головах, он не спустит нас с крючка, если мы не оттолкнем его со всей силой, которая есть у НАТО", – сказала экс-президент.
Война, по ее убеждению, показала, что мы слишком расслабились, не умеем сражаться на поле брани.
По словам Грибаускайте, неудача в Афганистане показала, что мы хороши в учениях, но не в реальном бою. А украинцы нам якобы доказывают, как это надо делать и научат нас, армию НАТО, как это надо делать, если угроза подступит к нашим границам.
"Поэтому я убеждена, что членство Украины в НАТО, и, конечно, в ЕС, - это и наша гарантия безопасности. Нашей, Запада. И это не только политическая воля, это наше обязательство защититься, помогая Украине", – сказала она.