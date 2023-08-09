09 августа 2023 г. 14:40

Экс-премьер Литвы о намерении закрыть пункты пропуска: угроза не снизится, очереди увеличатся

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис скептически расценивает намерения закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью. По его словам, это не уменьшит угрозу для Литвы, а поток туристов в других пунктах только увеличится. Поэтому политик выступит за полное закрытие всей границы с Беларусью, если к этому присоединятся соседние Польша и Латвия.

"Если бы действительно возникла такая угроза и конфликт, который потребовал бы ответа, то я бы, конечно, поддержал полное закрытие (границы с Беларусью — ELTA). Это должно быть общее решение Литвы, Польши и Латвии, потому что принятие решения одним из государств создает проблемы для других государств", – заявил С. Сквернялис журналистам в среду после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"Мы должны подойти комплексно, обсудить с другими странами, и если мы говорим, что чувствуем угрозу и что нам следует закрыть эту границу, то, видимо, наиболее рациональным шагом будет закрытие границы, а не оставить несколько пунктов, где возникнет огромное скопление транспорта, грузов, людей, очереди, недовольство нашими учреждениями", – пояснил экс-премьер.

С. Сквернялис подчеркнул, что закрытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью не снизит угрозу, а только увеличит очереди в других пунктах пропуска.

"Изменит ли сейчас что-нибудь закрытие двух пунктов? Это изменило бы то, что в этих двух пунктах просто пришлось бы использовать меньше мощностей и можно было бы увеличить мощности в другом месте", – сказал политик.
"Но, опять же, очереди все равно будут. Это не изменит ситуацию и еще больше увеличит очереди (в других пограничных пунктах — ELTA)", — подчеркнул парламентарий.

В ответ на призыв властей к гражданам Литвы отказаться от поездок в Беларусь, С. Сквернялис отмечает, что в соседнюю страну едет "нуждающаяся Литва".

"Туда едет нуждающаяся Литва. (…) Некоторые из тех людей, у кого есть какие-то родственники, близкие, легче получают визы, едут (в Беларусь — ELTA) не просто попутешествовать. Они едут за покупками, потому что здесь не могут прожить, не могут прокормить свои семьи, вот такой комплексный подход", — сказал экс-премьер.
"Эти люди рискуют, когда едут, но едет та часть литовского общества, которая, наверное, не вызывает особого интереса и внимания у спецслужб Беларуси", – подчеркнул С. Сквернялис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии