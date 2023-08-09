Экс-премьер Литвы о намерении закрыть пункты пропуска: угроза не снизится, очереди увеличатся

"Если бы действительно возникла такая угроза и конфликт, который потребовал бы ответа, то я бы, конечно, поддержал полное закрытие (границы с Беларусью — ELTA). Это должно быть общее решение Литвы, Польши и Латвии, потому что принятие решения одним из государств создает проблемы для других государств", – заявил С. Сквернялис журналистам в среду после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"Мы должны подойти комплексно, обсудить с другими странами, и если мы говорим, что чувствуем угрозу и что нам следует закрыть эту границу, то, видимо, наиболее рациональным шагом будет закрытие границы, а не оставить несколько пунктов, где возникнет огромное скопление транспорта, грузов, людей, очереди, недовольство нашими учреждениями", – пояснил экс-премьер.

С. Сквернялис подчеркнул, что закрытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью не снизит угрозу, а только увеличит очереди в других пунктах пропуска.