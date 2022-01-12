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Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий - договор между "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) и белорусских гигантом по производству калийных удобрений "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.
Договор между ЛЖД и "Беларуськалием" будет расторгнут с февраля
© Scanpix

"С 1 февраля он (договор – BNS) является недействительным", - заявил министр транспорта Марюс Скуодис после заседания правительства в среду.

Министр отметил, что до этого времени перевозка удобрений по договору должна остановиться, так как больше нет законного основания для этого.

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По его словам, если удобрения "Беларуськалия" через Литву захотят перевозить другие компании, то их договоры с белорусским предприятием также будут проверяться правительством.

Принятое в среду решение М. Скуодис назвал первым шагом в прекращении транзита "Беларуськалия" через Литву.

ЛЖД: мы готовы выполнять постановление правительства

"Литовские железные дороги" (ЛЖД) в среду заявило, что готово с февраля прекратить оказание услуг белорусскому производителю удобрений "Беларуськалий" и таким образом выполнить принятое правительством постановление.

"Мы готовы выполнять принятое правительством постановление - учитывая его, с 1 февраля мы прекращаем оказание услуг "Беларуськалию" по договору от 2018 года", - заявил временный гендиректор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас в пресс-релизе компании.

Госпредприятие Литовские железные дороги заключило договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, договор действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.

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